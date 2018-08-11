Хет-трик Пицци позволил "Бенфике" обыграть "Виторию Гимараэш"

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Хет-трик Пицци позволил "Бенфике" обыграть "Виторию Гимараэш"

Стартовал новый сезон чемпионата Португалии. В первом матче турнира "Бенфика" дома переиграла "Виторию Гимараэш" со счётом 3:2. Героем встречи стал полузащитник "орлов" Пицци, оформивший хет-трик.

"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:2

Голы: Пицци, 10 - 1:0, Пицци, 30 - 2:0, Пицци, 38 - 3:0, Андре Андре, 76 - 3:1, Селис, 81 - 3:2.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Серви (Рафа Силва, 65), Жедсон Фернандеш, Сальвио (Живкович, 79), Фейса (Алфа Семеду, 71), Пицци, Феррейра. 

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