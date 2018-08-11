Хет-трик Пицци позволил "Бенфике" обыграть "Виторию Гимараэш"
Стартовал новый сезон чемпионата Португалии. В первом матче турнира "Бенфика" дома переиграла "Виторию Гимараэш" со счётом 3:2. Героем встречи стал полузащитник "орлов" Пицци, оформивший хет-трик.
"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:2
Голы: Пицци, 10 - 1:0, Пицци, 30 - 2:0, Пицци, 38 - 3:0, Андре Андре, 76 - 3:1, Селис, 81 - 3:2.
"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Серви (Рафа Силва, 65), Жедсон Фернандеш, Сальвио (Живкович, 79), Фейса (Алфа Семеду, 71), Пицци, Феррейра.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30