Хет-трик Промеса принес "Аяксу" крупную победу над "Фортуной"

В матче чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Фортуну" со счетом 5:0. В составе амстердамского клуба хет-триком отметился Квинси Промес, который ранее выступал за "Спартак". В другом матче ПСВ переиграл "Гронинген".

"Аякс" - "Фортуна" - 5:0 (0:0)

Голы: Промес, 50 - 1:0, Нерес, 53 - 2:0, Промес, 68 - 3:0, Харрис, 77 (автогол) - 4:0, Промес, 82 - 5:0

"Аякс": Онана, Дест (Схурс, 78), Велтман, Блинд, Тальяфико, Альварес (Хунтелар, 46), Марин, ван де Бек (Гравенберх, 70), Промес, Нерес, Тадич

ПСВ - "Гронинген" - 3:1 (2:0)

Голы: Росарио, 12 - 1:0, Думфрис, 38 - 2:0, Лундквист, 70 - 2:1, Брума, 90+2 - 3:1

ПСВ: Зут, Думфрис, Шваб, Виргевер, Боскальи (Садилек, 88), Росарио, Бергвейн, Хендрикс, Доан, Гакпо (Брума, 79), Мален (Ихаттарен, 59)

Положение команд: Аякс, ПСВ - 17, Витесс - 14, АЗ - 13, Твенте, Виллем II - 12...

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