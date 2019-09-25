Хет-трик Промеса принес "Аяксу" крупную победу над "Фортуной"
В матче чемпионата Нидерландов "Аякс" разгромил "Фортуну" со счетом 5:0. В составе амстердамского клуба хет-триком отметился Квинси Промес, который ранее выступал за "Спартак". В другом матче ПСВ переиграл "Гронинген".
"Аякс" - "Фортуна" - 5:0 (0:0)
Голы: Промес, 50 - 1:0, Нерес, 53 - 2:0, Промес, 68 - 3:0, Харрис, 77 (автогол) - 4:0, Промес, 82 - 5:0
"Аякс": Онана, Дест (Схурс, 78), Велтман, Блинд, Тальяфико, Альварес (Хунтелар, 46), Марин, ван де Бек (Гравенберх, 70), Промес, Нерес, Тадич
ПСВ - "Гронинген" - 3:1 (2:0)
Голы: Росарио, 12 - 1:0, Думфрис, 38 - 2:0, Лундквист, 70 - 2:1, Брума, 90+2 - 3:1
ПСВ: Зут, Думфрис, Шваб, Виргевер, Боскальи (Садилек, 88), Росарио, Бергвейн, Хендрикс, Доан, Гакпо (Брума, 79), Мален (Ихаттарен, 59)
Положение команд: Аякс, ПСВ - 17, Витесс - 14, АЗ - 13, Твенте, Виллем II - 12...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23