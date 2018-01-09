Хет-трик Рибери принес "Баварии" победу в товарищеском матче

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Хет-трик Рибери принес "Баварии" победу в товарищеском матче

"Бавария" в товарищеском матче одержала победу над "Зонненхофом". Хет-триком отметился полузащитник мюнхенцев Франк Рибери, еще по голу забили Кингсли Коман и Томас Мюллер.

"Бавария" – "Зонненхоф" – 5:3 (1:1)

Голы: Коман, 33 - 1:0, Сане, 41 (с пенальти) - 1:1, Мюллер, 50 - 2:1, Зом, 56 - 2:2, Рибери, 59 - 3:2, Родригес, 61 - 3:3, Рибери, 63 - 4:3, Рибери, 70 - 5:3

"Бавария": Ульрайх (Штарке, 46), Рафинья (Хави Мартинес, 46), Боатенг (Бернат, 46), Алаба (Гетце, 46), Зюле (Фридль, 46), Роббен (Маи, 46), Видаль (Рибери, 46), Родригес (Руди, 46), Коман (Мюллер, 46), Толиссо (Дорш, 46. Винцхаймер, 76), Вагнер (Шабани, 46).

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