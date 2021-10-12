Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
Фото: твиттер сборной Португалии
В игре квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила Люксембург.
Хет-триком отметился лидер португальцев Криштиану Роналду. Также по одному голу забили Бруну Фернандеш и Пальинья.
Португалия идет в группе на втором месте, отставая от лидирующей Сербии на одно очко. Однако у Португалии есть игра в запасе.
Португалия - Люксембург 5:0
Голы: Роналду (пен), 8 - 1:0, Роналду (пен), 13 - 2:0, Бруну Фернандеш, 17 - 3:0, Пальинья, 69 - 4:0, Роналду, 87 - 5:0
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Андре Силва (Рафаэл Леау, 73).
Люксембург: Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту (Муратович, 87), Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани (Вейга, 88), Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.
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|М
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|Уругвай
|3
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|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3