Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" разгромил "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 27-й минуте Криштиану Роналду. В начале второго тайма португалец удвоил преимущество и на 86-й минуте поставил точку в матче, реализовав пенальти.

"Ювентус" - "Атлетико" - 3:0.

Голы: Роналду, 27 - 1:0, Роналду, 49 - 2:0, Роналду, пенальти 86 - 3:0

"Ювентус: Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола(Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

"Атлетико: Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Напомним, что в первом матче "Ювентус" проиграл "Атлетико" со счётом 0:2. Таким образом, по итогам двух встреч в четвертьфинал Лиги чемпионов проходит "Ювентус".

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