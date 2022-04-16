Хет-трик Роналду принес "Манчестер Юнайтед" важную победу в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле победил "Норвич" со счетом 3:2.

Победу манкунианцам принес хет-трик Криштиану Роналду. В составе гостей отличились Киран Доуэлл и Теему Пукки.

"Манчестер Юнайтед", набрав 54 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 21 очком остался на последнем, 20-м месте.

"Манчестер Юнайтед" - "Норвич" - 3:2 (2:1)

Голы: Роналду, 7 - 1:0, Роналду, 32 - 2:0, Доуэлл, 45 - 2:1, Пукки, 52 - 2:2, Роналду, 76 - 3:2

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Линделеф, Магуйар, Теллес (Рэшфорд, 74), Погба (Мата, 74), Лингард (Матич, 63), Фернандеш, Санчо, Эланга, Роналду.

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