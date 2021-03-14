Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Кальяри".
Хет-триком в составе гостей отметился Криштиану Роналду.
"Ювентус" занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего "Интера" на 10 очков.
"Кальяри" - "Ювентус" 1:3
Голы: Роналду, 10 - 0:1, Роналду (пен), 25 - 0:2, Роналду, 32 - 0:3, Симеоне, 61 - 1:3
"Кальяри": Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Кулусевски, Кьеза (Артур, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).
Читайте также: "Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
Лента новостей
-
"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
-
2
Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере
-
"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
-
Успехи "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", осечка ЦСКА: все результаты 22-го тура РПЛ
-
"Арсенал" одолел "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона
-
"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)
-
"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
-
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
-
"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
-
"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"
-
"Лестер" разгромил "Шеффилд" и вышел на второе место АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17