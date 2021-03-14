Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"

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Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Ювентус" добыл выездную победу над "Кальяри".

Хет-триком в составе гостей отметился Криштиану Роналду.

"Ювентус" занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего "Интера" на 10 очков.

"Кальяри" - "Ювентус" 1:3

Голы: Роналду, 10 - 0:1, Роналду (пен), 25 - 0:2, Роналду, 32 - 0:3, Симеоне, 61 - 1:3

"Кальяри": Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Кулусевски, Кьеза (Артур, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).

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