Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%

1 Теги ювентускриштиану роналду

Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%

Криштиану Роналду своими голами приносит пользу "Ювентусу" не только на поле.

После хет-трика португальца в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стоимость акций туринского клуба выросла на 18 процентов - с 1,2 до 1,42 евро за штуку.

В целом акции "Ювентуса" после трансфера Роналду подорожали почти на 137%.

Напомним, что "старая синьора" прошлым летом купила 34-летнего форварда у "Реала" за 117 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Теперь буду требрвать от руководства Ювентуса зарплату как у Месси, иначе сделаю ноги в Манчестер Юнайтед или ПСЖ !

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