Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%
Криштиану Роналду своими голами приносит пользу "Ювентусу" не только на поле.
После хет-трика португальца в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стоимость акций туринского клуба выросла на 18 процентов - с 1,2 до 1,42 евро за штуку.
В целом акции "Ювентуса" после трансфера Роналду подорожали почти на 137%.
Напомним, что "старая синьора" прошлым летом купила 34-летнего форварда у "Реала" за 117 миллионов евро.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10