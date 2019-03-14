Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%

Криштиану Роналду своими голами приносит пользу "Ювентусу" не только на поле.

После хет-трика португальца в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стоимость акций туринского клуба выросла на 18 процентов - с 1,2 до 1,42 евро за штуку.

В целом акции "Ювентуса" после трансфера Роналду подорожали почти на 137%.

Напомним, что "старая синьора" прошлым летом купила 34-летнего форварда у "Реала" за 117 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.

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