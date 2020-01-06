Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А

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Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А

В 18-м туре чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0. Победу туринскому клубу принесли хет-трик Криштиану Роналду и гол Гонсало Игуаина. Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, "Кальяри" остался на шестой позиции.

Также крупную победу одержала "Аталанта", которая со счетом 5:0 разгромила "Парму". В составе бергамского клуба дублем отметился Йосип Иличич, еще по голу забили Алехандро Гомес, Ремо Фройлер и Реми Госенс.

"Ювентус" – "Кальяри" - 4:0 (0:0)
Голы: Роналду, 49 - 1:0, Роналду, 67 (с пенальти) - 2:0, Игуаин, 81 - 3:0, Роналду, 82 - 4:0

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди (Джан, 83), Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.

"Аталанта" – "Парма" - 5:0 (3:0)
Голы: Гомес, 11 - 1:0, Фройлер, 34 - 2:0, Госенс, 43 - 3:0, Иличич, 60 - 4:0, Иличич, 71 - 5:0

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), Фройлер, Иличич (Траоре, 84), де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 72).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Узнаю прежнего Роналду,вот это машина!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

РОНАЛДУ раскочегарился,Аталанта веселится

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