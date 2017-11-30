Хет-трик Руни принес "Эвертону" разгромную победу над "Вест Хэмом"

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Хет-трик Руни принес "Эвертону" разгромную победу над "Вест Хэмом"В матче 14-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" на своем поле разгромил "Вест Хэм".

"Эвертон" - "Вест Хэм" - 4:0

Голы: Руни, 18 - 1:0, Руни, 28 - 2:0, Руни, 66 - 3:0, Уильямс, 78 - 4:0.

Нереализованные пенальти: Руни, 18; Лансини, 59.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Дэвис, Гуйе, Леннон (Лукман, 90), Сигурдссон, Руни (Банингим, 85), Кальверт-Льюин.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Рид (Райс, 77), Огбонна, Крессуэлл, Куяте, Обьянг (Сахо, 46), Арнаутович (Антонио, 62), Лансини, Масуаку, Айю.

Напомним, ранее "Арсенал" разгромил "Хаддерсфилд". | soccernews.ru

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