Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА крупную победу над "Рубином"

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Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА крупную победу над "Рубином"

Московский ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону в товарищеском матче разгромил казанский "Рубин" со счетом 4:0. Хет-триком отметился исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один один гол на счету нападающего Федора Чалова с пенальти. 

ЦСКА - "Рубин" - 4:0 (1:0)

Голы: Сигурдссон, 15 - 1:0, Сигурдссон, 80 - 2:0, Сигурдссон, 81 - 3:0, Чалов, 87 (с пенальти) - 4:0. 

ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин, 88), Влашич (Нисимура, 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович, 57).

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Давиташвили (Могилевец, 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов, 46), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72).

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