Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА крупную победу над "Рубином"
Московский ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону в товарищеском матче разгромил казанский "Рубин" со счетом 4:0. Хет-триком отметился исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один один гол на счету нападающего Федора Чалова с пенальти.
ЦСКА - "Рубин" - 4:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон, 15 - 1:0, Сигурдссон, 80 - 2:0, Сигурдссон, 81 - 3:0, Чалов, 87 (с пенальти) - 4:0.
ЦСКА: Помазун, Марио Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин, 88), Влашич (Нисимура, 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович, 57).
"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Давиташвили (Могилевец, 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов, 46), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20