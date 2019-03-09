Хет-трик Стерлинга принес "Манчестер Сити" победу над "Уотфордом"

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Хет-трик Стерлинга принес "Манчестер Сити" победу над "Уотфордом"

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Уотфордом".

Лидирующий в АПЛ "Сити" увеличил отрыв от "Ливерпуля" до 4 очков, однако мерсисайдцы проведут свою игру завтра.

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 3:1

Голы: Стерлинг, 46 - 1:0, Стерлинг, 50 - 2:0, Стерлинг, 59 - 3:0, Деулофеу, 66 - 3:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Отаменди, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез, Сильва, Стерлинг (Сане, 64), Агуэро (Габриэл Жезус, 80).

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мазина, Бритос, Фемения (Деулофеу, 66), Капу, Клеверли, Саксесс (Дини, 66), Дукуре, Кабаселе, Грэй.

Предупреждения: Уокер (6), Клеверли (18).  

Читайте также: "Саутгемптон" вырвал победу у "Тоттенхэма" и другие результаты 30-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
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