Хет-трик Стерлинга принес "Манчестер Сити" победу над "Уотфордом"
В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Уотфордом".
Лидирующий в АПЛ "Сити" увеличил отрыв от "Ливерпуля" до 4 очков, однако мерсисайдцы проведут свою игру завтра.
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 3:1
Голы: Стерлинг, 46 - 1:0, Стерлинг, 50 - 2:0, Стерлинг, 59 - 3:0, Деулофеу, 66 - 3:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Отаменди, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез, Сильва, Стерлинг (Сане, 64), Агуэро (Габриэл Жезус, 80).
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мазина, Бритос, Фемения (Деулофеу, 66), Капу, Клеверли, Саксесс (Дини, 66), Дукуре, Кабаселе, Грэй.
Предупреждения: Уокер (6), Клеверли (18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14