Хет-трик Стерлинга принес "Манчестер Сити" победу над "Уотфордом"

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Уотфордом".

Лидирующий в АПЛ "Сити" увеличил отрыв от "Ливерпуля" до 4 очков, однако мерсисайдцы проведут свою игру завтра.

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 3:1

Голы: Стерлинг, 46 - 1:0, Стерлинг, 50 - 2:0, Стерлинг, 59 - 3:0, Деулофеу, 66 - 3:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Отаменди, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез, Сильва, Стерлинг (Сане, 64), Агуэро (Габриэл Жезус, 80).

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Мазина, Бритос, Фемения (Деулофеу, 66), Капу, Клеверли, Саксесс (Дини, 66), Дукуре, Кабаселе, Грэй.

Предупреждения: Уокер (6), Клеверли (18).

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