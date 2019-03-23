Хет-трик Стерлинга принес победу Англии победу над Чехией в отборе Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии на своем поле разгромила команду Чехии со счетом 5:0. Победу англичанам принес хет-трик Рахима Стерлинга. Еще один гол на счету Харри Кейна. Также чехи отметились автоголом.

Англия – Чехия - 5:0 (2:0)

Голы: Стерлинг, 24 - 1:0, Кейн, 45 (с пенальти) - 2:0, Стерлинг, 62 - 3:0, Стерлинг, 68 - 4:0, Калас, 84 (автогол)

Англия: Пикфорд, Кин, Уокер, Магуайр, Чилуэлл, Алли (Райс, 63), Хендерсон, Санчо, Дайер (Баркли, 17), Стерлинг (Хадсон-Одои, 70), Кейн.

Чехия: Павленка, Челюстка, Калас, Кадержабек, Гебре Селассие, Соучек, Янкто (Выдра, 46), Дарида (Масопуст, 67), Павелка, Новак, Шик.

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