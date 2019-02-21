Хет-трик Торбинского помог "Енисею" победить в товарищеском матче

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Хет-трик Торбинского помог "Енисею" победить в товарищеском матче

В рамках подготовки к весенней части сезона "Енисей" провёл контрольный матч с австрийским "Дойчландсбергером".

Игра получилась богатой на голы - 5:3 в пользу красноярской команды. Главным героем встречи стал бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, которому удалось оформить хет-трик.

"Енисей" - "Дойчландсбергер" - 5:3

Голы "Енисея": Торбинский, 11, Саркисов, 22, Торбинский, 52, Кучин, 76, Торбинский, 85.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Занев, Гаджибеков, Савичев, Огуде, Сарр, Комков, Торбинский, Саркисов (Комолов, 58).

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