Хет-трик Вагнер Лава принёс ""Аланьяспору" мегаволевую победу над "Трабзонспором"

В рамках шестого тура чемпионата Турции "Аланьяспор" на выезде добыл мегаволевую победу над "Трабзонспором". "Бордово-голубые" к 45-й минуте матча вели со счётом 3:0, однако вторая половина встречи осталась за гостями, которые благодаря хет-трику Вагнер Лава и голу Хуниора Фернандеса завоевали три очка.

"Трабзонспор" – "Аланьяспор" - 3:4

Голы: Куцка, 10 - 1:0, Йылмаз, 21 - 2:0, Йылмаз, 32 (пенальти) - 3:0, Вагнер Лав, 45 - 3:1, Фернандес, 55 - 3:2, Вагнер Лав, 68 (пенальти) - 3:3, Вагнер Лав, 82 (пенальти) - 3:4.

"Трабзонспор": Альварадо (Чакыр, 46), Жоау Перейра, Йокушлу, Дюрица, Мас, Куцка, Соса, Омюр (Родальега, 77), Язиджи (Шен, 58), Шахан, Йылмаз.

"Аланьяспор": Риу, Гассама (Караджа, 39), Велинтон, Парлак (Этаме, 39), Цавелас, Маньятис, Ялчинер, Фернандес (Фофана, 84), Акбаба, Нсакала, Вагнер Лав.

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