Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"

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Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"

В рамках 3-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромно проиграл "Лестеру".

"Лестер" набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. "Горожане" идут 13-ми.

"Манчестер Сити" - "Лестер" 2:5

Голы: Махрез, 4 - 1:0, Варди (пен), 37 - 1:1, Варди, 54 - 1:2, Варди (пен), 58 - 1:3, Мэддисон, 77 - 1:4, Аке, 84 - 2:4, Тилеманс (пен), 88 - 2:5

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Аке, де Брюйне, Фернандиньо (Делап, 51), Стерлинг, Фоден (Ферран Торрес, 64), Марез, Родри.

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Кастань, Эванс (Фукс, 80), Сеюнджю, Барнс, Амарти, Тилеманс, Менди, Прат (Мэддисон, 69), Варди (Ихеаначо, 85).   

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