Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"
В рамках 3-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромно проиграл "Лестеру".
"Лестер" набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. "Горожане" идут 13-ми.
"Манчестер Сити" - "Лестер" 2:5
Голы: Махрез, 4 - 1:0, Варди (пен), 37 - 1:1, Варди, 54 - 1:2, Варди (пен), 58 - 1:3, Мэддисон, 77 - 1:4, Аке, 84 - 2:4, Тилеманс (пен), 88 - 2:5
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Аке, де Брюйне, Фернандиньо (Делап, 51), Стерлинг, Фоден (Ферран Торрес, 64), Марез, Родри.
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Кастань, Эванс (Фукс, 80), Сеюнджю, Барнс, Амарти, Тилеманс, Менди, Прат (Мэддисон, 69), Варди (Ихеаначо, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18