Хет-трик Вьетто вывел "Валенсию" в четвертьфинал Кубка Испании

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Хет-трик Вьетто вывел "Валенсию" в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Валенсия" разгромила "Лас-Пальмас" и вышла в четвертьфинал. Хет-триком отметился Лусиано Вьетто, еще один гол на счету Неманьи Максимовича.

"Валенсия" – "Лас-Пальмас" - 4:0 (1:0) - первый матч - 1:1 
Голы: Вьетто, 30 - 1:0, Вьетто, 48 - 2:0, Максимович, 54 - 3:0, Вьетто, 66 - 4:0 

"Валенсия": Доменек, Рубен Везу, Тони Лато, Монтойя, Габриэл, Перейра, Кондогбиа, Максимович (Парехо, 63), Начо Хиль (Ферран Торрес, 67), Вьетто (Родриго, 71), Дзадза.

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Гарсия Сантана, Кастельяно (Борха Эррера, 74), Симон, Лемос, Кастельяно, Гомес, Халилович (Домингес, 80), Самперио, Сантана (Аквилани, 62), Кальери.

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