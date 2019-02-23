Хет-трик воспитанника "Барселоны" принес "Уотфорду" крупную победу над "Кардиффом"

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Хет-трик воспитанника "Барселоны" принес "Уотфорду" крупную победу над "Кардиффом"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде разгромил "Кардифф" со счетом 5:1. Хет-триком в этой встрече отметился воспитанник "Барселоны" Жерар Деулофеу. Еще два гола на счету Троя Дини. У хозяев единственный мяч на счету Сола Бамба.

В другом матче "Вест Хэм" дома победил "Фулхэм" благодаря голам Хавьера Эрнандеса, Иссы Диопа и Мичейла Антонио. У гостей отличился Райан Бабел.

"Кардифф" – "Уотфорд" - 1:5 (0:1)
Голы: Деулофеу, 18 - 0:1, Деулофеу, 61 - 0:2, Деулофеу, 63 - 0:3, Дини, 73 - 0:4, Бамба, 82 - 1:4, Дини, 90 - 1:5

"Вест Хэм" – "Фулхэм" - 3:1 (2:1)
Голы: Бабел, 3 - 0:1, Эрнандес, 29 - 1:1, Диоп, 40 - 2:1,  Антонио, 90 - 3:1

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