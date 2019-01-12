Хет-трик воспитанника "Реала" принес "Райо Вальекано" победу над "Сельтой" в Примере (видео)

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Сельту" со счетом 4:2. Победу "пчелам" принес хет-трик арендованного у "Реала" Рауля де Томаса. Еще один гол на счету Бебе. У гостей отличились Макси Гомес и Нестор Араухо.

Несмотря на эту победу "Райо Вальекано" остался в зоне вылета, занимая 19-е место. "Сельта" по-прежнему занимает 14-ю позицию.

"Райо Вальекано" – "Сельта" - 4:2 (2:2)

Голы: де Томас, 4 - 1:0, Араухо, 13 - 1:1, Макси Гомес, 18 (с пенальти) - 1:2, де Томас, 37 - 2:2, де Томас, 77 - 3:2, Бебе, 90 - 4:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Трехо (Бебе, 73), Имбула (Медран, 74), Эмбарба (Гарсия, 61), Комесанья, Адвинкула, де Томас.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Хосабед (Эккерт, 81), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси Гомес.

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