Хет-трик воспитанника "Реала" принес "Райо Вальекано" победу над "Сельтой" в Примере (видео)
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Сельту" со счетом 4:2. Победу "пчелам" принес хет-трик арендованного у "Реала" Рауля де Томаса. Еще один гол на счету Бебе. У гостей отличились Макси Гомес и Нестор Араухо.
Несмотря на эту победу "Райо Вальекано" остался в зоне вылета, занимая 19-е место. "Сельта" по-прежнему занимает 14-ю позицию.
"Райо Вальекано" – "Сельта" - 4:2 (2:2)
Голы: де Томас, 4 - 1:0, Араухо, 13 - 1:1, Макси Гомес, 18 (с пенальти) - 1:2, де Томас, 37 - 2:2, де Томас, 77 - 3:2, Бебе, 90 - 4:2
"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Трехо (Бебе, 73), Имбула (Медран, 74), Эмбарба (Гарсия, 61), Комесанья, Адвинкула, де Томас.
"Сельта": Бланко, Кабраль, Жунка, Мальо, Араухо, Хосабед (Эккерт, 81), Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси Гомес.
Не пропустите: В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 января
-
"Бавария" не может договориться по трансферу форварда "Челси": названа причина
-
Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе
-
Молодая звезда "Реала" поставила серьезное условие клубу
-
Девушка игрока "Спартака" трогательно высказалась о футболисте
-
Хет-трик воспитанника "Реала" принес "Райо Вальекано" победу над "Сельтой" в Примере (видео)
-
"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1
-
Фабрегас сделал заявление о переходе в "Монако"
-
"Бенфика" победила "Санта Клару" и вышла на второе место в Примейре
-
"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника
-
Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
-
"Фулхэм" отказался продать форварда в Китай за огромную сумму
-
Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ
-
В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Витесс" Слуцкого победил в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Реал Сосьедад
|18
|22
|12
|Валенсия
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11