"Хетафе" – "Алавес" - 4:1 (обзор)

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"Хетафе" – "Алавес" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Алавесом". 

Не пропустите: "Хетафе" на своём поле разгромил "Алавес". | http://soccernews.ru

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6 Вильярреал 11 20
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8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
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