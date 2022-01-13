"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"
Фото: сайт "Хетафе"
"Хетафе" объявил об аренде двух футболистов "Ромы".
К испанскому клубу до конца сезона присоединились хавбек Гонсало Вильяр и форвард Борха Майораль.
Трансферная стоимость обоих футболистов оценивается в 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на Майораля принадлежат "Реалу".
После 21 тура "Хетафе" занимает в Ла Лиге 17-ю позицию.
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|35
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14