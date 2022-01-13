"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"

Теги хетаферомаборха майоральгонсало вильяр

"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"Фото: сайт "Хетафе"

"Хетафе" объявил об аренде двух футболистов "Ромы".

К испанскому клубу до конца сезона присоединились хавбек Гонсало Вильяр и форвард Борха Майораль.

Трансферная стоимость обоих футболистов оценивается в 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на Майораля принадлежат "Реалу".

После 21 тура "Хетафе" занимает в Ла Лиге 17-ю позицию.

Читайте также: Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании

"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов