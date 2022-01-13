"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"

Фото: сайт "Хетафе"

"Хетафе" объявил об аренде двух футболистов "Ромы".

К испанскому клубу до конца сезона присоединились хавбек Гонсало Вильяр и форвард Борха Майораль.

Трансферная стоимость обоих футболистов оценивается в 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на Майораля принадлежат "Реалу".

После 21 тура "Хетафе" занимает в Ла Лиге 17-ю позицию.

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