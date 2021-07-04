"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико"

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"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико"Фото: инстаграм Витоло

Полузащитник "Атлетико" Витоло стал игроком "Хетафе".

Как сообщает твиттер клуба, игрок перешел на правах аренды до лета 2022 года. Презентация 31-летнего испанца пройдет в понедельник.

Витоло выступает за "Атлетико" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 15 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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