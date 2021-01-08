"Хетафе" арендовал хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо официально стал игроком "Хетафе".

19-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

С августа японец выступал за "Вильярреал", сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость Кубо оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2024 года.

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