"Хетафе" арендовал хавбека "Суонси"

"Хетафе" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Суонси" Джефферсона Монтеро.

Испанский клуб арендовал 28-летнего эквадорца до лета 2018 года без права выкупа.

Монтеро выступает за "Суонси" с 2014 года, сыграл 72 матча и забил 2 гола.

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