"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"



Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья перешел в "Хетафе", сообщает официальный сайт клуба.

Мадридский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро. Также "Барселона" может получить 40 процентов от последующего трансфера игрока.

Напомним, что ранее "Барселона" выкупила Кукурелью у "Эйбара" за четыре миллиона евро.

20-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Эйбар" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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