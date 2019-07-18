"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья перешел в "Хетафе", сообщает официальный сайт клуба.
Мадридский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро. Также "Барселона" может получить 40 процентов от последующего трансфера игрока.
Напомним, что ранее "Барселона" выкупила Кукурелью у "Эйбара" за четыре миллиона евро.
20-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Эйбар" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара
-
"Спартак" объявил о трансфере Мирзова
Лента новостей
-
"Рейнджерс" Джеррарда уверенно вышел во 2-м раунд квалификации Лиги Европы
-
"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"
-
"Пюник" Тарханова вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
-
1
"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
1
Ибрагимович вновь похвалил сам себя
-
"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба
-
"Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара
-
"Реал" отправил Винисиуса и Родриго во вторую команду
-
"Реал" согласовал трансфер испанского хавбека
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
Трансфер вратаря "Бенфики" в "Ювентус" сорвался
-
"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта
-
2
Фекир близок к переходу в испанский клуб
-
"Зенит" не устраивает предложение "Марселя" по Дзюбе
-
"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год
-
1
Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR
-
"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту
-
Де Росси определился с новым клубом
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32