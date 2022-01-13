"Хетафе" арендовал нападающего "Реала" и полузащитника "Ромы"

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"Хетафе" арендовал нападающего "Реала" и полузащитника "Ромы"Фото: инстаграм "Хетафе"\Автор неизвестен

"Хетафе" усилил состав двумя испанскими молодыми футболистами, сообщает пресс-служба "асулонес".

"Синие" арендовали у мадридского "Реала" нападающего Борху Майораля, который в первой половине сезона выступал в составе "Ромы", однако королевский клуб разорвал арендное соглашение из-за нехватки игровой практики у испанца.

Второй футболист, которого подписал испанский клуб - полузащитник "Ромы" Гонсало Вильяр.

Оба арендных соглашений рассчитаны до конца нынешнего сезона.

После 20 матчей Ла Лиги "Хетафе" занимает 17 очков, имея в своем активе 18 очков.

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