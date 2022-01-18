"Хетафе" арендовал полузащитника "Севильи"

Фото: инстаграм "Хетафе"\Автор неизвестен

Испанский атакующий полузащитник "Севильи" Оскар Родригес перешел в "Хетафе" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В "Севилью" испанец перешел из мадридского "Реала", чьим воспитанником является, летом 2020 года. Нервионцы заплатили за игрока 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Оскар сыграл 11 матчей в рамках Ла Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее "Хетафе" уже арендовал Гонсало Вильяра у "Ромы" и Борху Майораля у мадридского "Реала".

На данный момент "синие" располагаются на 17 месте в Ла Лиге, имея в своем активе 18 очков.

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