"Хетафе" арендовал полузащитника "Севильи"
Фото: инстаграм "Хетафе"\Автор неизвестен
Испанский атакующий полузащитник "Севильи" Оскар Родригес перешел в "Хетафе" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
В "Севилью" испанец перешел из мадридского "Реала", чьим воспитанником является, летом 2020 года. Нервионцы заплатили за игрока 13 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Оскар сыграл 11 матчей в рамках Ла Лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее "Хетафе" уже арендовал Гонсало Вильяра у "Ромы" и Борху Майораля у мадридского "Реала".
На данный момент "синие" располагаются на 17 месте в Ла Лиге, имея в своем активе 18 очков.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Леванте
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|Алавес
|20
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|20
|22
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|20
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