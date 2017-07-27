"Хетафе" арендовал защитника "Атлетико"

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"Хетафе" арендовал защитника "Атлетико"

"Хетафе" вновь арендовал защитника мадридского "Атлетико" Эмилиано Веласкеса, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний уругваец будет выступать за "городских" в течение ближайшего сезона, после чего клуб сможет выкупить футболиста.

Напомним, что Веласкес уже защищал цвета "Хетафе" с 2014 по 2016 год также на правах аренды.

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