"Хетафе" арендовал защитника "Атлетико"

"Хетафе" вновь арендовал защитника мадридского "Атлетико" Эмилиано Веласкеса, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний уругваец будет выступать за "городских" в течение ближайшего сезона, после чего клуб сможет выкупить футболиста.

Напомним, что Веласкес уже защищал цвета "Хетафе" с 2014 по 2016 год также на правах аренды.

Не пропустите: "Вулверхэмптон" арендовал полузащитника "Атлетико". | http://soccernews.ru