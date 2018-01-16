"Хетафе" арендовал защитника Кротоне"

"Хетафе" объявил об аренде защитника "Кротоне" Леандро Кабреры.

Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2017/18.

В этом сезоне 26-летний уругваец сыграл лишь в семи матчах за "Кротоне", не отметившись в них результативными действиями.

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