"Хетафе" арендует будущего хавбека "Наполи"

Полузащитник "Беневенто" Амато Чичиретти, вероятнее всего, в течение нынешнего трансферного окна перейдёт в "Хетафе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб арендует 24-летнего футболиста до конца текущего сезона, заплатив "ведьмам" 200 тысяч евро.

А следующим летом, когда истечёт контракт Чичиретти с "Беневенто", хавбек на правах свободного агента присоединится к "Наполи". Соответствующая договорённость уже достигнута всеми сторонами.

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