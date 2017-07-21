"Хетафе" арендует защитника киевского "Динамо"

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"Хетафе" арендует защитника киевского "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Антунеш продолжит карьеру в "Хетафе", сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб арендует 30-летнего португальца на один год за 500 тысяч евро. Также "Хетафе" будет обязан выкупить футболиста по окончании сезона 2017/18 за 2,5 миллиона, если команда сохранит прописку в Примере.

Антунеш выступал за "Динамо" с 2015 года, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. 

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