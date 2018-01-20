"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2 (обзор)

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"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Атлетиком".

Не пропустите: "Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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