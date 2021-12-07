"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 16-го тура Ла Лиги.
"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0
"Хетафе" - Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Янкто, 86), Унал (Мата, 73).
"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 83), Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Саррага (Беренгер, 83), Дани Гарсия (Весга, 89), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 75), Уильямс, Уильямс (Морсильо, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14