"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге

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"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 16-го тура Ла Лиги.

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0

"Хетафе" - Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Янкто, 86), Унал (Мата, 73).

"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 83), Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Саррага (Беренгер, 83), Дани Гарсия (Весга, 89), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 75), Уильямс, Уильямс (Морсильо, 89).

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