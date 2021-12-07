"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге

Теги ла лигахетафеатлетик бильбао

"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла ЛигеФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" в матче 16-го тура Ла Лиги.

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0

"Хетафе" - Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Янкто, 86), Унал (Мата, 73).

"Атлетик" - Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 83), Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Саррага (Беренгер, 83), Дани Гарсия (Весга, 89), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 75), Уильямс, Уильямс (Морсильо, 89).

Также не пропустите: Орлов высказался об игре Ерохина за "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов