"Хетафе" - "Барселона" - 1:2 (видеообзор матча)

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"Хетафе" - "Барселона" - 1:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Хетафе" со счетом 2:1.

"Хетафе" - "Барселона" - 1:2

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