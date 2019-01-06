"Хетафе" - "Барселона": видеотрансляция поединка с участием лидера Ла Лиги

В рамках 18-го тура испанской Примеры каталонская "Барселона" в гостях проэкзаминирует "Хетафе".

"Сине-гранатовые" лидируют в чемпионате, но отрыв от преследователей не очень большой, поэтому подопечные Эрнесто Вальверде сделают всё, чтобы добыть очередные три очка. Есть свои турнирные задачи и у "городских", которые находятся в шаге от зоны еврокубков.

Игра пройдёт в воскресенье, 6 января, на стадионе "Альфонсо Перес". Начало - в 22:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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