"Хетафе" бесплатно продлит болельщикам абонементы на следующий сезон

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"Хетафе" бесплатно продлит болельщикам абонементы на следующий сезон

В "Хетафе" сообщили, что все сезонные абонементы клуба будут бесплатно продлены на следующий сезон.

В нынешнем сезоне оставшиеся матчи будут проходить без зрителей.

Президент клуба Анхель Торрес сообщил, что позаботиться о том, чтобы в следующем сезоне держатели абонементов могли посещать домашние матчи бесплатно.

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