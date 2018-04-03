"Хетафе" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

Теги хетафебетис

"Хетафе" – "Бетис" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Бетисом".

Не пропустите: "Бетис" на выезде вырвал победу над "Хетафе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов