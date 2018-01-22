"Хетафе" близок к подписанию известного француза

Теги хетафематье фламини

"Хетафе" близок к подписанию известного француза

Известный французский полузащитник Матье Фламини в ближайшее время станет игроком "Хетафе", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 33-летний футболист заключит с испанским клубом контракт до лета 2019 года.

Фламини достанется "Хетафе" бесплатно, так как является свободным агентом. Последним клубом хавбека был "Кристал Пэлас", который он покинул прошлым летом.

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