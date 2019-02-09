"Хетафе" добыл победу над "Сельтой" и вплотную приблизился к топ-4 Примеры (видео голов)

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"Хетафе" добыл победу над "Сельтой" и вплотную приблизился к топ-4 Примеры (видео голов)

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле обыграл "Сельту" со счётом 3:1. "Небесные" быстро открыли счёт благодаря голу Нестора Араухо, однако хозяева смогли вернуться в игру после удаления лидера галисийцев Макси Гомеса. Дубль Хайме Маты и точный выстрел Хорхе Молины позволили "городским" одержать волевую победу и вплотную приблизиться к первой четвёрке национального первенства.

"Хетафе" – "Сельта" - 3:1

Голы: Араухо, 2 - 0:1, Мата, 39 (пенальти) - 1:1, Молина, 62 - 2:1, Мата, 81 - 3:1.

"Хетафе": Сория, Кабрера, Даконам, Оливера, Фулькье, Арамбарри (Фламини, 61), Максимович, Суарес, Молина, Мата (Анхель, 83), Сайс (Портильо, 71).

"Сельта": Бланко, Костас, Худт, Жунка (Систо, 82), Араухо, Буфаль (Аспас, 66), Браис Мендес, Бельтран, Хосабед, Мальо (Васкес, 54), Макси Гомес.

Удаление: Макси Гомес (37).

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