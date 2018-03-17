"Хетафе" добыл волевую победу над "Реал Сосьедадом"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Хетафе" в гостях переиграл "Реал Сосьедад" со счётом 2:1.

"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 23 - 1:0, Даконам, 45 - 1:1, Анхель, 51 - 1:2.

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, де ла Белья, Одриосола, Морено, Сурутуса (Хуанми, 73), Ильярраменди, Каналес (Янузай, 67), Субельдия, Ойарсабаль (Агиррече, 84), Виллиан Жозе.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кабрера, Портильо (Мора, 90), Арамбарри, Фажр, Дьедиу, Молина (Duro, 90), Анхель (Сибасаки, 79).

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