"Хетафе" договорился о переходе нападающего "Реала"
Фото: инстаграм Борхи Майораля/Автор неизвестен
Испанский нападающий римской "Ромы" Борха Майораль, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", перейдет в "Хетафе", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, клубы практически договорились. "Хетафе" арендует футболиста сроком на полгода.
В нынешнем сезоне 24-летний Майораль провел за "Рому" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.
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