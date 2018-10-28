"Хетафе" дома оказался сильнее "Бетиса" (видео голов)

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"Хетафе" дома оказался сильнее "Бетиса" (видео голов)В матче 10-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" на своем поле взял верх над севильским "Бетисом".

"Хетафе" - "Бетис" - 2:0

Голы: Молина, 60 - 1:0, Фулькье, 62 - 2:0.

"Хетафе": Сориа, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш, Фулькье, Максимович, Арамбарри, Дидье (Кристофоро, 84), Анхель (Мата, 70), Молина (Ибаньес, 89).

"Бетис": Роблес, Манди, Бартра, Сидней (Тельо, 71), Барраган, Ло Чельсо, Карвалью, Будебуз (Каналес, 61), Хуниор, Лорен, Санабриа.

Гол Молины:

Гол Фулькье:

 

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад". | soccernews.ru

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