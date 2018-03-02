"Хетафе" фолит больше всех клубов топ-5 лиг

Составлена статистика самых фолящих клубов в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Чаще всех нарушения правила футболиста испанского "Хетафе" - 456. В тройку также входят итальянский "Кальяри" (447) и французская "Тулуза" (445).

Стоит отметить, что в первую десятку не входит ни один английский клуб. Зато в ней присутствуют сразу шесть испанцев.

В топ-10 также вошли: "Леганес" Испания (428), "Алавес" Испания (423), "Вильярреал" Испания (422), "Малага" Испания - 414, "Жирона" Испания - 413, "Айнтрахт" Германия - 411, "Дженоа" Италия - 408.

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