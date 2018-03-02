"Хетафе" фолит больше всех клубов топ-5 лиг

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"Хетафе" фолит больше всех клубов топ-5 лиг

Составлена статистика самых фолящих клубов в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Чаще всех нарушения правила футболиста испанского "Хетафе" - 456. В тройку также входят итальянский "Кальяри" (447) и французская "Тулуза" (445).

Стоит отметить, что в первую десятку не входит ни один английский клуб. Зато в ней присутствуют сразу шесть испанцев.

В топ-10 также вошли: "Леганес" Испания (428), "Алавес" Испания (423), "Вильярреал" Испания (422), "Малага" Испания - 414, "Жирона" Испания - 413, "Айнтрахт" Германия - 411, "Дженоа" Италия - 408.

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
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