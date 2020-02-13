"Хетафе" готов отпустить своего нападающего в "Барселону"

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что он отпустит нападающего команды Анхеля Родригеса в "Барселону", если каталонский клуб сделает предложение.

"Я бы не смог отказаться от перехода в "Барселону". У нас хорошие отношения с этим клубом, а у них возникли большие проблемы с нападающими. Если предложение поступил, то я не буду ему мешать. Кто бы не хотел перейти в "Барселону"? Впрочем, сейчас ничего не предвещает того, что они начнут переговоры", - приводит слова Торреса Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Родригес провел за "Хетафе" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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