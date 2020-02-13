"Хетафе" готов отпустить своего нападающего в "Барселону"
Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что он отпустит нападающего команды Анхеля Родригеса в "Барселону", если каталонский клуб сделает предложение.
"Я бы не смог отказаться от перехода в "Барселону". У нас хорошие отношения с этим клубом, а у них возникли большие проблемы с нападающими. Если предложение поступил, то я не буду ему мешать. Кто бы не хотел перейти в "Барселону"? Впрочем, сейчас ничего не предвещает того, что они начнут переговоры", - приводит слова Торреса Marca.
В нынешнем сезоне 32-летний Родригес провел за "Хетафе" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14