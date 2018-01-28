"Хетафе" хочет арендовать Реми



"Хетафе" проявляет интерес к французскому нападающему "Лас-Пальмаса" Лоику Реми, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен арендовать футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Форвард может согласиться на аренду, так как у него произошел конфликт с главным тренером команды Пако Хемесом.

В этом сезоне 31-летний Реми провел 13 матчей за "Лас-Пальмас" и забил 6 голов.

Не пропустите: Неймар: "Я всем доволен в ПСЖ". | http://soccernews.ru