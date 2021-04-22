"Хетафе" хочет выкупить у "Барселоны" Аленью
Фото: Твиттер @GetafeCF
Президент "Хетафе" Анхель Торрес сообщил о тот, что клуб хочет сохранить в составе хавбека Карлоса Аленью, арендованного у "Барселоны".
"Мы довольны игрой Карлоса и тем, какую пользу он приносит нашей команде. Если "Барселона" не видит его в составе в следующем сезоне и не продаст игрока в другой клуб, то мы постараемся удержать его у нас", — приводит Sport.es слова Торреса.
Напомним, Аленья выступает за "Хетафе" с январе 2021.
В текущем сезоне 23-летний испанец выходил на поле в составе команды в 15 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15,00 млн €.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14