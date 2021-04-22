"Хетафе" хочет выкупить у "Барселоны" Аленью

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"Хетафе" хочет выкупить у "Барселоны" АленьюФото: Твиттер @GetafeCF 
Президент "Хетафе" Анхель Торрес сообщил о тот, что клуб хочет сохранить в составе хавбека Карлоса Аленью, арендованного у "Барселоны".

"Мы довольны игрой Карлоса и тем, какую пользу он приносит нашей команде. Если "Барселона" не видит его в составе в следующем сезоне и не продаст игрока в другой клуб, то мы постараемся удержать его у нас", — приводит Sport.es слова Торреса.

Напомним, Аленья выступает за "Хетафе" с январе 2021.

В текущем сезоне 23-летний испанец выходил на поле в составе команды в 15 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15,00 млн €.

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