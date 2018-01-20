"Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью

Теги хетафеатлетик бильбао

"Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Хетафе" и "Атлетик" сильнейшего не выявили.

"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2

Голы: Иньяки Уильямс, 13 - 0:1, Молина, 21 (пенальти) - 1:1, Рауль Гарсия, 48 (пенальти) - 1:2, Анхель, 74 - 2:2.

"Хетафе": Мартинес, Даконам, Антунеш, Суарес (Молинеро, 46), Кала, Портильо, Арамбарри, Бергара, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.

"Атлетик": Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сусаета (Беньят, 61), Микель Рико, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сабин Мерино (Кордоба, 88), Итурраспе.

Не пропустите: Пеллегрини по десятибальной шкале оценил свой сезон в "Реале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Бетис 19 27
8 Эйбар 19 27
9 Хетафе 19 26
10 Жирона 19 26
11 Сельта Виго 19 25
12 Атлетик Бильбао 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов