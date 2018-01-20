"Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Хетафе" и "Атлетик" сильнейшего не выявили.

"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2

Голы: Иньяки Уильямс, 13 - 0:1, Молина, 21 (пенальти) - 1:1, Рауль Гарсия, 48 (пенальти) - 1:2, Анхель, 74 - 2:2.

"Хетафе": Мартинес, Даконам, Антунеш, Суарес (Молинеро, 46), Кала, Портильо, Арамбарри, Бергара, Сибасаки (Анхель, 56), Дьедиу (Пачеко, 63), Молина.

"Атлетик": Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сусаета (Беньят, 61), Микель Рико, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Сабин Мерино (Кордоба, 88), Итурраспе.

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