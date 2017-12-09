"Хетафе" и "Эйбар" расписали безголевую ничью

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"Хетафе" и "Эйбар" расписали безголевую ничью

В рамках 15-го тура испанской Примеры "Хетафе" на своём поле сыграл вничью с "Эйбаром" со счётом 0:0.

"Хетафе" – "Эйбар" - 0:0

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Сибасаки, 74), Бергара (Ласен, 66), Фажр, Дьедиу (Пачеко, 82), Молина, Анхель.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Капа (Пенья, 78), Паулу Оливейра, Иван Алехо (Эскаланте, 89), Дани Гарсия, Жордан, Инуи (Бебе, 63), Кике, Энрик.

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