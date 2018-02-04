"Хетафе" и "Леганес" сильнейшего не определили

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"Хетафе" и "Леганес" сильнейшего не определилиВ матче 22-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" и "Леганес" на поле первого сильнейшего не определили.

"Хетафе" - "Леганес" - 0:0

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Портильо, Фажр (Шибасаки, 88), Арамбарри, Дидье (Пачеко, 71), Молина (Реми, 84), Анхель.

"Леганес": Куэльяр, Салдуа, Муньос, Мантовани, Рико, Эрасо, Брашанац (Перес, 63), Гумбо, Рамос (Эль-Жар, 46), Герреро, Наранхо (Амрабат, 77).

Напомним, вчера "Реал" не смог обыграть "Леванте". | soccernews.ru

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