"Хетафе" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры
В 13-м туре испанской Примеры "Хетафе" сыграл вничью с "Осасуной".
"Хетафе" - "Осасуна" 0:0
"Хетафе": Сория, Кабрера, Джене, Ньом, Кукурелья, Кенеди (Портильо, 81), Джейсон (Мата, 74), Максимович, Арамбарри, Молина (Гальего, 85), Анхель Родригес.
"Осасуна": Рубен Мартинес (Эррера, 19), Давид Гарсия, Видаль (Брандон, 58), Эступиньян, Ронкалья, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Брашанац, Аридане, Кардона (Мерида, 82).
Предупреждения: Видаль (49), Рубен Гарсия (75), Брандон (75), Молина (81), Ойер Санхурхо (83), Ньом (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Гранада
|13
|20
|8
|Валенсия
|13
|20
|9
|Хетафе
|12
|19
|10
|Вильярреал
|13
|18
|11
|Осасуна
|12
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|12
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6