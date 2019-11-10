"Хетафе" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры

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"Хетафе" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры

В 13-м туре испанской Примеры "Хетафе" сыграл вничью с "Осасуной".

"Хетафе" - "Осасуна" 0:0

"Хетафе": Сория, Кабрера, Джене, Ньом, Кукурелья, Кенеди (Портильо, 81), Джейсон (Мата, 74), Максимович, Арамбарри, Молина (Гальего, 85), Анхель Родригес.

"Осасуна": Рубен Мартинес (Эррера, 19), Давид Гарсия, Видаль (Брандон, 58), Эступиньян, Ронкалья, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия, Брашанац, Аридане, Кардона (Мерида, 82).

Предупреждения: Видаль (49), Рубен Гарсия (75), Брандон (75), Молина (81), Ойер Санхурхо (83), Ньом (90).

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